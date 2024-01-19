Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Sait K. idaresindeki tır, Bediüzzaman Sait Nuri Bulvarı'nda, Gürsel A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile Remziye, Gamze Dilan, Meryem Fatma ve Beyzanur Gümüştaş yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikeleri bulunan sürücü ile Beyzanur Gümüştaş, Şanlıurfa'ya sevk edildi.