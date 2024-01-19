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Türkiye
AA 19.01.2024 00:13

Tankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde benzin yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu tekrar açıldı.

Tankerin devrilmesi nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolu açıldı
[Fotograf: İHA]

Samsun-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında Göksel Acar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen benzin yüklü tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tankerdeki yakıt yola döküldü.

Benzinin alev alma tehlikesi nedeniyle yolun kaza olan bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca tanker çevresindeki yaklaşık 100 metrelik alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.

Araçtaki benzinin aktarılması için Kırıkkale'den bir başka tankerin gelmesinin beklendiği, yolun yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerine yakın noktalardaki yol ayrımlarında güvenlik noktası oluşturarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan Türk Kızılay Çorum ve Sungurlu şubelerine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlarla bölgedeki kamu görevlilerine kumanya dağıttı.

Tankerde kalan benzinin başka bir tankere aktarılmasının ardından kaza yerinde kurtarma çalışması yapıldı.

Tankerin vinçlerle kenara alınmasının ardından Samsun-Ankara kara yolu iki yönlü ulaşıma açıldı.

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