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Türkiye
DHA 18.01.2024 23:54

Aydın'da bir fabrikada 10 ton 960 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 10 ton 960 litre sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Aydın'da bir fabrikada 10 ton 960 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bir iş yerinde çiçek ve pamuk yağı karışımı ile yapıldığı öne sürülen sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu operasyonda, iş yerinde yapılan aramalarda 5 litrelik 2 bin 192 teneke içerisinde 10 ton 960 litre pamuk ve çiçek yağı karışımı ile yapıldığı değerlendirilen sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağları yediemine alındı. Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak için yağdan numune aldı.

İş yeri ve depolar polis tarafından mühürlenirken, işyeri sahibi ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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