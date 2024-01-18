Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.01.2024 21:14

Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde benzin yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotograf: İHA]

Samsun-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında Göksel Acar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen benzin yüklü tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tankerdeki yakıt yola döküldü.

Benzinin alev alma tehlikesi nedeniyle yolun kaza olan bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca tanker çevresindeki yaklaşık 100 metrelik alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.

Araçtaki benzinin aktarılması için Kırıkkale'den bir başka tankerin gelmesinin beklendiği, yolun yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Saman yüklü kamyonet böyle devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
21:14
ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracı başarısız oldu
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ