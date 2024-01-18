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Türkiye
AA 18.01.2024 17:48

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığındaki görüşmenin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki işbirliği yolları ele alındı. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sahil güvenlik makamları arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi."

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides, Sahil Güvenlik Komutanlığına da nezaket ziyaretinde bulundu.

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Ali Yerlikaya Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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