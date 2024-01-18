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Türkiye
AA 18.01.2024 17:25

Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

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