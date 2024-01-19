Türkiye'nin gözü gökyüzünde

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

00:49'da ABD'nin Florida eyaletinde fırlatma töreni gerçekleştirildi. Tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da kurulan çadırlardan takip edildi.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu izlemek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan'ında kurulan planetaryumdaki yerini aldı. Tören, NASA'nın yapacağı yayın ile dünyanın dört bir tarafından izlendi. Oluşturulan çadırların içerisinde de yayının izlenebilmesi için özel platformlar kuruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.

"Türkiye'nin uzay yolculuğu bugün itibariyle başlıyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi:

"Bugün 18 Ocak 2024. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor. Millet olarak sevinçliyiz, onurluyuz, heyecanlıyız. Bizler de İstanbul'un, Türkiye'nin kalbinde Taksim Meydanı'nda Bakanlığımızın kurmuş olduğu çadırda tarihi ana şahitlik edeceğiz. Ve bu heyecanı yaşamak için de millet olarak buradayız. İnanıyorum ki bugüne kadar çocukluğumuzda uzay filmlerini izlediğimizde kendi aramızda konuşurduk adamlar uzaya gidiyor diye. Şimdi artık Türkiye'nin uzay yolculuğu bugün itibariyle başlıyor. Artık uzayda bir Türk astronotumuz var. Türk devletini temsil eden bayrakla orada olacaklar. Millet olarak bu onuru yaşıyoruz. Türkiye'nin uzay yolculuğu hayırlı olsun diyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Biz de eşlik ettiğimiz için gururluyuz"

İzlemeye gelen ve proje içerisinde yer alan Gamze Gülden, "Gerçekleştirilecek 13 bilimsel çalışmanın içerisinde yer alıyorum. Projemizde özellikle yer çekimsiz ortamda keşfedilmemiş genlerin keşfedilmesi ve bağışıklık hücrelerinin yer çekimsiz ortamda etkilerinin nasıl olacağını araştırıyoruz. Heyecanlıyız. Biz de eşlik ettiğimiz için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"13 deneyden biri olan misyona ev sahipliği yapıyoruz"

Berra Nur Sert ise, "Uzayda gerçekleşecek 13 deneyden biri olan misyona ev sahipliği yapıyoruz. 3 yıldır kanser çalışan biri olarak, uzayda keşfedilecek mikro yerçekimsiz ortamda keşfedilecek genlerle yeni genlerin keşfiyle birlikte yeni bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Şimdiden gelecek keşifler ve yapılacak sonuçlar için heyecanlıyız. Destekleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Verilen vizyon ve ufuk önemli"

Mustafa Okyay, "2023 yılı Türkiye yüzyılı olarak ilan edildi. Yüz yıldır yapılmayan şeyler yapılmaya başlandı. Bu anlamda bir ana tanıklık ediyoruz. Olayın sonucundan öte ufuk önemli. Burada yanımda bulunan evlatlarıma bir ufuk veriliyor. Onların buradaki sorusu neden SpaceX ile uçuyoruz? Neden kendi ürünlerimizle yapamıyoruz? diye düşünüyor. Tarihi bir ana tanıklık edilecek. Verilen vizyon ve ufuk bizim için yeterli. Çok daha verimli işlerin yapılacağını umut ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Evdeki vatandaşlar da heyecanlı bekleyişini sürdürüyor

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için Vanlı vatandaşlar da evlerinde bu heyecana ortak oldu. İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer tarihi görev Van'da da gurur kaynağı oldu. Edremit ilçesinde aileler çocukları ile bu heyecan dolu anlara televizyonlarının ekranları başında şahit oldu.

[Fotoğraf: AA]

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.