Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.01.2024 00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi uzay misyonuna dakikalar kala videomesaj yayımladı. Erdoğan, "Tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu ile ilgili bir videomesaj yayımladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

Aziz milletim hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

"Çok değerli bir başlangıç yapıyoruz"

Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla, ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programı'mızdaki hedeflerimizden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz.

"Bilim insanlarımız hazırlıklarını yaptı"

Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek.

Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla.

ETİKETLER
Milli Uzay Programı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Ax-3 ekibi Dragon kapsülüne yerleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
00:35
Bakan Kacır: Tüm deneyler bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacak
00:30
İrlanda, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları uzatmaya çalıştığı için eleştirdi
00:23
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 151'e çıktı
00:31
Türkiye'nin gözü gökyüzünde
00:34
Uçuşa dakikalar kaldı
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Son derece mutlu, onurlu ve ayrıcalıklıyım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ