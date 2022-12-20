Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kentte belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa PKK/YPG PKK/KCK DEAŞ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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