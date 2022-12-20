Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 4 yolcuya kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Seferler aksadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aksayan seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.