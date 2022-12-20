Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eşi Selma Ö'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ö. (57), bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, çiftin çocukları, yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son görüşünde sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, maktul Selma Ö'nün kızı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Ö. ise olayın olduğu dönem psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti.

"Sadece olay günü kavga ettik, ondan önce bir şey yoktu"

Eşini daha önce darbetmediğini savunan sanık, "Sadece olay günü kavga ettik, ondan önce bir şey yoktu. Eşimin telefonunda mesaj ve fotoğraf gördüm. Ailemi korumak için sustum. Olanları sadece oğluma anlattım. O da annesinin telefonuna baktı, mesajların silindiğini söyledi. Çok pişman ve üzgünüm." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, 27 Temmuz 2021'de, tartıştığı eşi Selma Ö'yü bıçaklayarak öldüren Mehmet Ö, suç aleti bıçakla Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olmuştu.