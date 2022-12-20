Yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte içki üretimini artırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, yıl boyunca da bu suçla ilgili çok sayıda operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılında yapılan 107 operasyonda 32 bin litre şarap, 23 bin litre rakı, 22 bin litre viski, 10 bin litre votka, 2 bin litre cin olmak üzere toplam 89 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, 180 bin litre etil alkol, 1000 litre alkol aroması, 10 damıtma düzeneği, 405 bin 875 boş şişe, 3 milyon sahte bandrol, 870 bin şişe kapağı ve etiket türü malzemeye el kondu.

Yıl içinde yapılan operasyonlarda 143 şüpheliye işlem yapılırken zanlılardan 23'ü tutuklandı, 120'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Jandarmadan "sahte içki" uyarısı

Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabileceğine dikkati çeken jandarma görevlileri, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarıda, şüpheli bir durumda vatandaşların kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattı'na ulaşmaları istendi.