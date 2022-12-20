Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: DHA]
Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı belediye otobüsü, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde F.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki E.B, O.G, İ.Y, İ.M, A.Ö. ve A.Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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