Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tırın yedek lastiğinde 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Adana'da tırın yedek lastiğine gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, takibe aldıkları mısır yüklü tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile yapılan aramada tırın yedek lastiğine gizlenmiş paketlerde 17 kilo 700 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 35 yaşındaki sürücü M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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