Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: İstanbul
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