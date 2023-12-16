Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.12.2023 11:27

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce merkez Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Ö.E. ve M.K, FETÖ'ye üyelikten aranan Ö.A. ve PKK/KCK-PYD/YPG örgütünün propagandasını yapmak suçundan aranan M.E. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ETİKETLER
PKK/KCK PKK/YPG Şanlıurfa Terörle Mücadele FETÖ
Sıradaki Haber
Trakya'da sağanak yerini kara bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
İstanbul'da sosyal medyadan "müstehcen paylaşıma" 2 tutuklama
13:26
Bakan Tekin "Eğitim Temalı 7. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne katıldı
13:11
Bursa'da fabrika yangını
13:03
Türk hukukçular, İsrail'in savaş suçları ile ilgili yeni delilleri UCM'ye sunacak
13:30
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
13:11
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihaleleri yapıldı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ