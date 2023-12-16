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Türkiye
AA 16.12.2023 11:25

Trakya'da sağanak yerini kara bıraktı

Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Trakya'da sağanak yerini kara bıraktı
[Fotograf: AA]

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

 

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

Trakya'da sağanak yerini kara bıraktı

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Trakya'da sağanak yerini kara bıraktı

Tekirdağ'da da kent merkezinde ve ilçelerde zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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