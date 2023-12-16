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Türkiye
AA, İHA 16.12.2023 11:08

Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi

Çanakkale'de sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kabaklı Köyü'nde ve Kepez beldesindeki dereler taştı. Araçlar ve bazı teknelerde hasar oluşurken, Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
[Fotograf: İHA]

Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor.

Sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki dere de taştı. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başlarken, bazı tekneler de zarar gördü. 

Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi

Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatılırken, gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor.

Kepez Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle Kepez deresindeki yola taşan su seviyesinin azalması için çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok." dedi.

Kepçeye binerek, taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, aşırı yağışlar öncesinde meteorolojik uyarılar yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de kuvvetli yağışın devam ettiğini belirten Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

"Vatandaşlarımızın, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz"

Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz." 

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Çanakkale Sağanak Sel
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