Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
[Fotoğraf: AA]
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