1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]