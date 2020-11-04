Haber Giriş: Kaynak: DHA
102 saat sonra enkazdan bir kedi daha kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından 102 saat sonra bir kedi daha kurtarıldı.
İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı.
Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 09:37
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