İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.