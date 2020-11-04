Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 154 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 10:14
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