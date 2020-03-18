Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da su baskını sebebiyle 30 büyükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak ve dolu sonrası meydana gelen su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı. 30 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Şanlıurfa'da gece saatlerindeki sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu Siverek ilçe merkezi, dolunun etkisiyle kısa süreli beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Dolu nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını akaryakıt istasyonları ve kapalı alanlara çekerek korumaya çalıştı.
30 büyükbaş hayvan telef oldu
Siverek-Çermik kara yolu su taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak ve dolu sonrası Fırat Mahallesi'nde meydana gelen su baskını nedeniyle 30 büyükbaş hayvan telef oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, olay yerine giderek ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.
Etiketler: telef şanlıurfa sağanak dolu büyükbaş hayvanSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 02:51
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