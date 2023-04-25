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Türkiye
AA 25.04.2023 02:37

Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.

Saldırının failleri gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."


 

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