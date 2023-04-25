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Türkiye
İHA 25.04.2023 01:49

Kontrolden çıkan otomobil manav reyonuna girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdi. Kazada 1'i ağır 2 yaya yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil manav reyonuna girdi: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan bir şarküteri dükkanında Melahat E. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda ilerleyip bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdi.

Kazada otomobil şarküterinin önünde bulunan işyerinin sahibinin 25 yaşındaki oğlu Cihan Yazıcı ve misafirleri Sezai Macit'e çarpıp, 2 araç ile bir motosiklete de zarar verdi.

Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cihan Yazıcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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