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Türkiye
TRT Haber 24.04.2023 21:48

Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu

Bodrum’da ağırlık götürme töreni esnasında otomobilden korkan deve, zıplamaya başladı. Caddede yürüyen yerli ve yabancı turistlerin yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.

Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı.

Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti. O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı.

Deve, güçlükle zapt edildi. O esnada yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
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