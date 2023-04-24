Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu

Olay, Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.

Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı.

Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti. O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı.

Deve, güçlükle zapt edildi. O esnada yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.