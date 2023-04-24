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Türkiye
İHA 24.04.2023 20:07

TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92 bin kişi ziyaret etti

İstanbul Sarayburnu Limanı'na 17 Nisan'da demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirlenerek geçen hafta pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı. TCG Anadolu bugün de 6 bin 147 kişi olmak üzere bir haftada toplam 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi.

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İstanbul TCG Anadolu
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