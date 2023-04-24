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Türkiye
AA 24.04.2023 23:05

Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki çocuk, içinde su bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler çocuğu bulunduğu kuyudan çıkardı.

Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Eyyübiye ilçesinin kırsal Sağlık Mahallesi'nde, evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Gülsüm A. içinde su bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, iş makinelerinin yardımıyla kuyunun etrafını açarak çocuğu ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekipleri çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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