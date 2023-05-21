Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece doluya dönüştü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Doluya kırsal bölgede yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Şehir merkezindeki sürücüler ise araçlarını petrol istasyonlarındaki gölgeliklerin altına park edip zarar görmesini engellemeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Yoğun yağış nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, evlere giren suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Çatı çöktü, eve yıldırım düştü

Dolunun şiddetiyle bir binanın teras katındaki çatı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken yağışın etkisiyle bazı ağaçların da devrildiği görüldü. Bir evin üstündeki güneş enerjisi paneline de yıldırım düştü. Evdekiler büyük korku yaşarken paneller kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Suya kapılan güvercini kurtardı

Cadde ve sokakların gole döndüğü ilçede bazı mahallelerde elektrikler kesildi. Suya kapılan bir güvercin ise genç bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, su baskını yaşanan Yenişehir Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.