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Türkiye
AA 21.05.2023 00:32

Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

İlçe genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışın zaman zaman yerini doluya bırakması sonucu sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı iş yerlerinin bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, suyu vidanjörlerle boşalttı.

Kent merkezinde oluşan çamur da ekiplerce temizlendi.

Kastamonu-Tosya kara yolunda heyelan

Kastamonu-Tosya kara yolu, yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaymakamlık ve Belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tosya Belediye Başkanlığı olarak bütün ekiplerimizle sahaya iniyoruz. Lütfen acil bir durum olmadığı sürece evinizi ya da bulunduğunuz yeri kesinlikle terk etmeyin. Araçlarınızla trafiği yoğunlaştıracak ve kazaya sebebiyet verecek işlere girmeyelim. İnşallah kazasız belasız bu sıkıntıyı hep birlikte bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

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