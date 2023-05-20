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Türkiye
TRT Haber 20.05.2023 22:10

Gelinlik ve damatlıkla sandığa koştular

Almanya'da oy verme işleminin ilk gününde ilginç görüntüler yaşandı. Evlenen çiftler gelinlik ve damatlık giyerek düğünden önce Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na gidip oy kullandı.

Gelinlik ve damatlıkla sandığa koştular

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu.

Köln'de evlenen genç çiftler düğünden önce seçim merkezine gitti. Mutluluğa adım attıkları ilk gün, akıllarında düğünleri değil vatanları vardı.

Dua ve alkışlarla oyunu kullanan Gaziantepli Beyza ile Düzceli Batuhan Yılmaz, iki mutluluğu bir arada yaşadı.

Gelinlik ve damatlıkla sandığa koştular

"Önce oy, sonra düğün"

Damat Batuhan Yılmaz, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Allah nasip ederse düğünümüz olacak. Aynı zamanda da çok mutluyuz aynı gün her şeyi birlikte bitiriyoruz"

Gelin Beyza Yılmazi ise şunları söyledi:

"Her ne olursa olsun bugün burada olmak bizim için çok önemliydi.tabi ki gelip oyumuzu vermek istedik. O yüzden düğünümüze gitmeden önce burdayız, oyumuzu vereceğiz. Ve tabi ki vatanımızın arkasındayız."

Gelinlik ve damatlıkla sandığa koştular

Ülkenin geleceği için oy kullandılar

Ispartalı Şeyda ile Yunus Emre Erol çifti de en mutlu günlerinde, "önce vatan" diyerek sandık başına gitti.

Alkışlar eşliğinde oy kullanan gelin ve damat duygularını TRT Haber ile paylaştı.

Damat Yunus Emre Erol, "Bugün düğünümüz var. Çocukluktan beri bize hep önce vatan, dedikleri için bugün oyumuzu verdik. İnşallah şimdi de toyumuza gideceğiz" diye konuştu.

Gelin Şeyda Erol ise, "Eşime katılıyorum, vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oy vermek için Köln Başkonsolosluğu'nda bulunan vatandaşlar da genç çiftleri tebrik etti.

Haber: Bülent Dönmez

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