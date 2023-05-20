Türkiye
TRT Haber, İHA
20.05.2023 17:14
Kuvvetli yağış Ankara-Kırıkkale karayolunda ulaşımı aksattı
Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.
Yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.