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Türkiye
TRT Haber, İHA 20.05.2023 17:14

Kuvvetli yağış Ankara-Kırıkkale karayolunda ulaşımı aksattı

Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. 

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Ankara Kırıkkale Sağanak Sel
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