Kuvvetli yağış Ankara-Kırıkkale karayolunda ulaşımı aksattı

Yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikameti, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.