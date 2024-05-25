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Türkiye
AA 25.05.2024 20:24

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
[Fotograf: AA]

Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Şanlıurfa Sağanak Yağış
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