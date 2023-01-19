Şanlıurfa - Akçakale yolunun cezaevi kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Ali E. yönetimindeki minibüs ile A.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere taşındı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme çalışması yaptı, trafik akışını kontrolü bir şekilde sağladı. Araçların çekici yardımı ile yoldan taşınmasıyla trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.