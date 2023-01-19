Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 33 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 33 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 33 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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