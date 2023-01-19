Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 20 kente 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji yurdun batısındaki 20 il için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.
Vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Fırtına Yağış
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