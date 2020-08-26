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Şanlıurfa'da kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün kız kardeşi N.M'yi bıçaklayarak öldüren S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Ceylanpınar'da S.M. ile kız kardeşi N.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tarafından bıçaklanan N.M, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.
Etiketler: şanlıurfa kız kardeşini bıçakladıSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39
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