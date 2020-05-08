Viranşehir Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 85 bin biber fidesi dikildi.

Fidelerin dikiminin yapıldığı tarlada inceleme yapan Kaymakam Ömer Dereci, Proje Ofisi Koordinatörü Fethi Üncal'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fidelerin damlama sulama sistemiyle sulanacağını belirten Dereci, ilçenin 880 bin dekar sulanabilir arazisiyle çok bereketli bir ovaya sahip olduğunu söyledi.

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İsotun başkenti Şanlıurfa

İlçede modern tarım yöntemleri ile tarım çeşitliliği ve ürün işleme zinciri konularında model projeler yürüttüklerini kaydeden Dereci, "Şu an uyguladığımız projeyle Şanlıurfa isotunu tarladan sofraya kadar sürecek bir işlemden geçireceğiz. Tarlamızda yetiştirdiğimiz biberleri inşaat çalışması biten bir diğer projemiz olan Yaş Sebze Kurutma Tesisi'nde kurutup aynı yerde işleyeceğiz. İsotun başkenti Şanlıurfa’da farklı aromada ve hijyenik isot üretmeyi amaçlıyoruz. Bu projemizle hem istihdama katkı sağlayacağız hem de çiftçilerimize ve meslek lisesinde okuyan öğrencilerimize örnek bir proje olarak takdim edeceğiz" diye konuştu.