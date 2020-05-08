Van Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, balıkların göç ettiği Van Gölü'nde kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çayın iki noktasına çekilmiş 350 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 2 ton inci kefalini suya geri bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "İnci kefallerinin korunması için herkesin av yasağına uyması gerekir. Balıklar ciddi bir mücadeleyle akıntının tersine yüzerek yumurtalarını bırakıyor. Göl çevresinde yaşayanlar balığı koruma konusunda hassas olmalı" dedi.