Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 2 ton inci kefali suya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin, kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimler sürüyor.
Van Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, balıkların göç ettiği Van Gölü'nde kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çayın iki noktasına çekilmiş 350 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 2 ton inci kefalini suya geri bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "İnci kefallerinin korunması için herkesin av yasağına uyması gerekir. Balıklar ciddi bir mücadeleyle akıntının tersine yüzerek yumurtalarını bırakıyor. Göl çevresinde yaşayanlar balığı koruma konusunda hassas olmalı" dedi.
Etiketler: van gölü kaçak av inci kefaliSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 12:23
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