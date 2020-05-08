Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarında büyükbaş hayvan çobanlığı yapan baba, 13 yaşındaki oğluyla Karasu Nehri kenarında hayvanları otlatmaya gitti.

Baba güvenlik güçlerinden yardım istedi

Bu sırada hayvanlardan bazılarının nehirden karşıya geçmeye başlayınca çocuk, hayvanları geri getirmek için karşıya yüzdü. Çocuk, geri dönemeyince ortada bulunan adacıkta mahsur kaldı.

Baba, kendi çabalarıyla oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen Jandarma ile AFAD ekipleri, yaklaşık bir saat nehrin ortasında mahsur kalan çocuğu kurtararak babasına teslim etti.