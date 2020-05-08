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Karasu Nehri’nde mahsur kalan çocuğu AFAD ve jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Altınbaşak beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan çocuğu, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarında büyükbaş hayvan çobanlığı yapan baba, 13 yaşındaki oğluyla Karasu Nehri kenarında hayvanları otlatmaya gitti.
Baba güvenlik güçlerinden yardım istedi
Bu sırada hayvanlardan bazılarının nehirden karşıya geçmeye başlayınca çocuk, hayvanları geri getirmek için karşıya yüzdü. Çocuk, geri dönemeyince ortada bulunan adacıkta mahsur kaldı.
Baba, kendi çabalarıyla oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen Jandarma ile AFAD ekipleri, yaklaşık bir saat nehrin ortasında mahsur kalan çocuğu kurtararak babasına teslim etti.
Etiketler: karasu nehri AFADSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 11:01
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