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Türkiye
İHA 01.02.2024 08:57

Şanlıurfa’da iki katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki iki katlı bir ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da iki katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde gece saatlerinde iki katlı bir evde çökme meydana geldi.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından cansız olarak çıkartıldı.

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Osmaniye’den gelip enkaz altında kaldılar

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı ziyarete gitti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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