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Türkiye
AA 01.02.2024 06:48

Halı saha maçından dönerken kaza yaptılar: 5 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde halı saha maçından dönenlerin içinde olduğu otomobil, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halı saha maçından dönerken kaza yaptılar: 5 yaralı

S.A. idaresindeki otomobil, Zile-Çekerek kara yolu Zile çıkışında yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.F.P., D.C., A.F.A. ve M.B. yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın, içinde halı saha maçından dönenlerin bulunduğu aracın sürücüsünün, önlerine çıkan köpeğe çarpmamaya çalışırken yaşandığı öğrenildi.

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