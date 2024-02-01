Sakarya'da yoğun kar: Kalınlık 1,5 metreyi buldu

Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da yağış etkili oldu.

Karın tadını çıkarmak için bölgeye gelen turistler, aşırı kar yağışı sonucu kapanan Dikmen Yaylası'na çıkamadı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'dan Sakarya'ya giden Güngör Çalık, gazetecilere, yaylada bu kadar kar görmeyi beklemediklerini belirterek, "Bayağı kar yağmış. Bu kadar kar yağacağını tahmin edemedik. Dikmen Yaylası'na çıkmayı düşündük ama maalesef yol karla kaplı, geri dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Mustafa Örs de yaylaya çıkarken araçlarının yolda kaydığını ifade ederek, "Geriye döndük. Çok güzel bereket olmuş. Bu karın, bu suyun İstanbul'a kadar faydası var" dedi.​​​​​​​