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Türkiye
DHA 01.02.2024 06:11

Daha önce 4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi.

Daha önce 4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı

Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan 58 yaşındaki Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi.

Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, alınan izinle Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı. Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

Nurten Arzıman'ın evinin daha önce de belediye ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. 

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