'Filozof Ramazan' hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul Fatih'te çay ocağı işletmeye başladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Pişkin, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pişkin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından Pişkin için bir paylaşım yaptı.

Çelik, mesajında "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.