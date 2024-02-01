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Türkiye
TRT Haber 01.02.2024 03:59

'Filozof Ramazan' hayatını kaybetti

"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Pişkin için taziye mesajı yayınladı.

'Filozof Ramazan' hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'da, "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul Fatih'te çay ocağı işletmeye başladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Pişkin, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pişkin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından Pişkin için bir paylaşım yaptı.
Çelik, mesajında "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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