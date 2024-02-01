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Türkiye
AA 01.02.2024 03:40

Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı

Amasya'nın Suluova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafik kazasına karışan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Polisin takibi sırasında şarampole devrilen otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, Olayla ilgili sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan İ.F.B. gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık durumun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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