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Türkiye
AA 01.02.2024 01:45

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sikke ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 2 kişinin üst ve ikametinde yapılan aramada sahte para, çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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