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Türkiye
AA 01.02.2024 02:11

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza: 2 ağır yaralı

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza: 2 ağır yaralı

Otoyolun Ankara istikameti Gebze Gişeleri mevkisinde R.A. idaresindeki otomobil ile Y.M. yönetimindeki tır çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü R.A. ile araçtaki H.N. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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