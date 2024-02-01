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Türkiye
İHA 01.02.2024 05:21

Bursa İnegöl’de 250 polisle ‘huzur’ uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdiler.

Bursa İnegöl’de 250 polisle ‘huzur’ uygulaması

İnegöl merkez mahallelerde 15 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını yaparken, araçları didik aradılar.

250 polis ekibinin görev aldığı uygulamalarda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındılar.

11 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık iş yerleri ve yol uygulaması yapıldı. Bin 925 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 11 aranan şahıs yakalandı.

Bursa İnegöl’de 250 polisle ‘huzur’ uygulaması

Dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan aranan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 4 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ve 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa İnegöl’de 250 polisle ‘huzur’ uygulaması

Bin 297 araç kontrol edildi

Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bin 297 araç kontrol edilirken, 271 araç sürücüsüne toplam 493 bin 330 TL para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamada 1 iş yerinde mesul müdürün iş yerinde olmadığı, 1 iş yerinde konsomatrislik hizmeti verildiği tespit edildi. 

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