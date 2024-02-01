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Türkiye
AA 01.02.2024 07:43

Adana'da 5 katlı apartmanda yangın

Adana'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken dairede büyük çapta hasar oluştu.

Adana'da 5 katlı apartmanda yangın

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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