Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 5 kişi de yaralandı.
Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.
Kaynak: DHA